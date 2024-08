Ufficiale Un altro Dorgu sbarca in A: il Genoa ha tesserato il classe 2006 Ifenna dal Koge

Dopo Patrick, classe 2004, prelevato nel 2022/23 dal Lecce, un altro Dorgu sbarca in Italia. Si tratta del fratello minore Ifenna Dorgu, classe 2006, che lascia il Koge per approdare al Genoa in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al conseguimento di determinati obiettivi come comunica il club danese sui propri canali ufficiali.

"Ci è stata presentata un'offerta che ha senso sia per noi che per Dorgu. Già all'età di 16 anni ci siamo affidati a Ifenna per giocare nella NordicBet League e lui ha firmato diversi gol importanti. - ha spiegato il direttore sportivo Auri Skarbalius - Il fatto che ora abbia la possibilità di mettersi in mostra in un club importante e di grande tradizione è ovviamente una fantastica opportunità per lui e anche un segno importante del lavoro svolto nel settore giovanile e del nostro investimento sui talenti del vivaio”.

Dorgu, che di professione fa la punta centrale, ha disputato 35 partite con la maglia dell'HB Køge segnando cinque reti.