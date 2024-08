Un autogol e capitan Duvan Zapata: il Torino batte 2-0 il Cosenza e avanza in Coppa Italia

Buona la prima (partita ufficiale) per il Torino di Vanoli, che si impone con il punteggio di 2-0 nei confronti del Cosenza in una serata caldissima e stacca così il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Un (auto)gol all'inizio e uno quasi in fondo alla partita sono bastati ai granata per avere la meglio sugli avversari. Vantaggio Toro già dopo quaranta secondi, grazie all'autorete di Camporese che devia alle spalle del proprio portiere Micai un cross di Ilic da sinistra. Dopo un match in cui i granata non riuscivano a trovare il punto del raddoppio e della tranquillità, lasciando anzi un po' troppo spesso spazio alle folate offensive dei calabresi, eccolo al minuto 84. Il 2-0 è firmato da Duvan Zapata, all'esordio ufficiale da capitano.

Nel secondo tempo i sostenitori granata hanno potuto assistere anche al subentro di Che Adams, centravanti scozzese arrivato in questo mercato estivo. Ai sedicesimi sulla strada del Toro si parerà l'Empoli.