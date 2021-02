Un bivio perfetto da dentro o fuori: Cutrone, l'occasione giusta si chiama Valencia

Venticinque minuti, nove tocchi di palla. Il teatro è il San Mames, il protagonista è Patrick Cutrone. L'occasione Valencia, che pareva inattesa e che invece è arrivata come una benedizione sulla sua carriera frenata dall'esperienza non positiva a Firenze, è il bivio della sua carriera. Amedeo Carboni, icona del Valencia, di lui ha detto che "ha sei mesi per dimostrare a tutti che è un grande attaccante". Ed è vero. Non può e non deve fallire neanche un'occasione, sicché il palcoscenico di Madrid, sponda Real, seppure quello dell'Alfredo Di Stefano in attesa che riapra il Santiago Bernabeu nuovo di tutto punto, è perfetto.

Sfida a Zidane Domenica il Valencia gioca contro la formazione di Zizou e per Cutrone è un'occasione importante. Del debutto ha detto che "mister Javi Gracia mi ha dato grandi consigli e sono sicuro che lo seguirò sempre, passo dopo passo". Contento, felice, il Wolverhampton non ha fatto le barricate per tenerlo ma ha aperto a un nuovo addio. Poteva essere in Italia, ha trovato una possibilità importantissima come Valencia. Il piatto è servito. Sta a Cutrone, allora, adesso, prendere il bivio giusto della carriera.