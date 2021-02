Un colpo per reparto, sognando lo scudetto: tutti gli affari del Milan nel mercato invernale

La prima della classe aveva qualcosa da riparare? A conti fatti, si direbbe di sì, e il Milan guarda tutto il resto della Serie A dall’alto in basso non soltanto in classifica, ma pure sul mercato. I rossoneri sono stati senza grossi dubbi la squadra regina del calciomercato nella sessione appena conclusa. Spinti da un obiettivo chiaro: se siamo in ballo, tanto vale ballare. E così, effettuate alcune cessioni di calciatori sui quali evidentemente Pioli non avrebbe puntato più, ecco un colpo per reparto.

Mandzukic e gli altri. Il ritorno in Serie A del centravanti croato, fermo da dieci mesi dopo la non fortunatissima esperienza all’Al-Duhail, è sicuramente la ciliegina sulla torta infornata da Maldini e Massara in sede di mercato. Con lui, in rossonero è arrivato Soualiiho Meité, centrocampista di qualità e quantità prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Stessa formula, ma a condizioni decisamente più onerosa (23 milioni contro 8), per Fikayo Tomori, difensore centrale arrivato dal Chelsea. Se il Diavolo aveva dei buchi da coprire, sono arrivate ottime toppe.

Le operazioni in entrata

Fikayo Tomori (D) (Chelsea) PRE

Mario Mandžukić (A) SVI

Soualiho Meïté (C) (Torino) PRE

Le operazioni in uscita

Luan Capanni (A) (Racing Santander) PRE

Mateo Musacchio (D) (Lazio) DEF

Lorenzo Colombo (A) (Cremonese) PRE

Andrea Conti (D) (Parma) DEF

Léo Duarte (D) (Basaksehir) PRE