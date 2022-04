Un investimento superiore al valore del Milan. Investcorp fa sul serio: sarà progetto decennale

Il giorno della firma si avvicina. Investcorp è pronto ad acquistare il Milan: venerdì, riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare l'ufficialità, anche se Elliott potrebbe far slittare all'inizio della prossima settimana per motivi "tecnici". L'esclusiva scade a fine mese ma ormai manca davvero poco, quindi non ci saranno problemi qualora la trattativa si protragga fino ai primi di maggio.

Progetto decennale - La novità, notizia di ieri, è la cifra che sarà versata al fondo di Paul Singer, più alta rispetto a quella svelata negli scorsi giorni e superiore al valore attuale del Milan: 1 miliardo e 180 milioni di euro, 80 in più rispetto alle previsioni. Una cifra che fa capire quanto il fondo del Bahrain voglia investire in un progetto di lunga durata, oltre i soliti cinque anni che sono il periodo massimo di "durata" dei fondi. L'obiettivo è riportare il club rossonero nell'élite del calcio mondiale e ha bisogno di "idee, tempo (dieci anni o più) e pianificazione".