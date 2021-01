Una firma ritardata dalla quarantena. Ma ora El Shaarawy è pronto a riprendersi la Roma

In origine il preferito era Bernard, allenato allo Shakhtar proprio da Paulo Sousa. Poi col passare dei giorni anche il tecnico portoghese si è convinto sulla maggiore utilità di Stephan El Shaarawy e così la Roma ha accelerato. Anche se la positività al Covid del Faraone ha ritardato tutto di una settimana abbondante. Nelle scorse ore la fine dell’isolamento e, finalmente, le visite mediche a Villa Stuart. “La Roma mi è mancata tanto”, sono state le prime parole dell’ex Shanghai Shenhua che torna così a vestire la maglia giallorossa un anno e mezzo dopo l’ultima volta. Non solo parole al miele però, visto che El Shaarawy per far sì che il secondo matrimonio con i giallorossi fosse celebrato ha rinunciato a una buona parte dello stipendio previsto dal contratto col club cinese. Ed ora, in vista della corsa Champions, Paulo Fonseca può contare su un importante rinforzo offensivo in più.