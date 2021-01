Una Juve verde doma la SPAL: di Frabotta il gol più giovane dal 2019. E difesa mai così young

Una Juventus giovanissima, quella che sta superando 2-0 la SPAL alla fine del primo tempo. In tutti i sensi: Gianluca Frabotta, autore del raddoppio, è infatti il più giovane calciatore italiano a segnare con la maglia bianconera dall'aprile 2019, quando a trovare il gol fu Moise Kean. Inoltre, con un'età media appena superiore ai 21 anni la retroguardia bianconera (Dragusin, Demiral e De Ligt con lo stesso Frabotta) è la più giovane difesa mai schierata dalla Juventus.

21&217 - Gianluca #Frabotta (21 years and 217 days) is the youngest Italian player to have found the back of the net with @juventusfc in all competitions since Moise Kean back in April 2019. Fresh. #JuventusSpal #CoppaItalia

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 27, 2021