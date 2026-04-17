Under 16, i convocati di Pasqual: in programma una doppia amichevole con la Danimarca
La Nazionale Under 16 si appresta a tornare in campo per una doppia amichevole contro i pari età della Danimarca, in programma martedì 21 aprile (ore 20.30, diretta su Vivo Azzurro TV), allo stadio comunale ‘Torquato Bresciani’ di Viareggio, e venerdì 24 aprile (ore 11) al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dopo aver affrontato il Belgio a febbraio – un pareggio per 1-1 e un netto successo per 6-0 a Riano – e la Germania a marzo – un pari per 1-1 e una vittoria per 4-3.
Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si ritroveranno domenica sera a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca.
Portieri: Pasquale Pellicanò (Torino), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori: Ettore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Lorenzo Damonte (Genoa), Alessandro Ghiotto (Juventus), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);
Centrocampisti: Jody Ardeni (Bologna), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Cristian Norelli (Cremonese), Francesco Olivieri (Empoli), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus);
Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Achille Cauli (Como), Federico Croci (Fiorentina), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Michele Elena (Lazio), Matteo Rolando (Juventus).
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