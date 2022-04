"Usciamo a testa alta, giocato alla pari con Juventus". Rivedi Italiano dopo il ko

“La sensazione finale è quella che in due partite ci siamo giocati davvero la qualificazione con capacità di mettere in difficoltà la Juve. All’andata abbiamo buttato la vittoria, oggi qui era difficile ribaltare il risultato. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sono contento di come i ragazzi sono venuti qui a fare la partita, ci è mancato il guizzo, la giocata”. Ha parlato così Vincenzo Italiano dopo il ko in Coppa Italia della sua Fiorentina contro la Juventus: rivedi il video con le sue parole!