"Usciamo con onore. Dispiace per match d'andata". Rivedi Inzaghi dopo il ko della Lazio

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo il ko per 2-1 contro il Bayern Monaco e l’eliminazione dalla Champions: “Era una partita a rischio, se non venivamo qua a fare una partita seria avremmo rischiato parecchio. Siamo stati bravi, i ragazzi sono stati in partita poi abbiamo preso gol su rigore e sul secondo probabilmente c’era prima fallo su Correa. Usciamo con onore dopo 6 gare da imbattuti nel girone, ci dispiaceva per l’andata ma penso che qua ci siamo giocati una buona gara”.

Rivedi il video con le parole di Inzaghi!