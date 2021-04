Vaccini ai calciatori? La Conmebol anticipa tutti: solo i vaccinati potranno giocare le coppe

La CONMEBOL ha ricevuto, nelle scorse ore, 50mila dosi di vaccino anti Covid-19 da parte dell'azienda cinese Sinovac Biotech. Le dosi sono già arrivate nell'hub predisposto in Uruguay, come confermato dal numero 1 della Federazione Alejandro Dominguez, e nei prossimi giorni saranno distribuite nelle varie parti del mondo con l'obiettivo di vaccinare tutti i giocatori che prenderanno parte alla prossima Copa America in programma in Argentina e Colombia dall'11 giugno al 10 luglio 2021. L'idea insomma è quella di vaccinare giocatori e staff nel paese in cui risiedono, in modo da arrivare al torneo già vaccinati e immunizzati. Non solo Copa America però, visto che le dosi sono abbastanza per vaccinare anche le squadre attualmente impegnate nella Copa Libertadores e nella Copa Sudamericana.

Il vaccino sarà destinato a giocatori e staff del calcio maschile e femminile, agli arbitri e ai delegati delle varie federazioni. Alcuni paesi (come l'Italia e in generale l'Europa) non hanno ancora dato il via libera al vaccino cinese, per questo è probabile che Messi e tutti gli altri possano ricevere la propria dose solo una volta arrivati in Sudamerica.