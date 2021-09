Vagnati: "Belotti tiene molto al Toro. Siamo sereni, non è che parliamo tutti i giorni del rinnovo"

"Parliamo di una persona che tiene molto al Toro, è un professionista eccezionale". In conferenza stampa, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, affronta il tema del futuro di Andrea Belotti: "Il suo atteggiamento non cambierebbe se venisse contattato da qualcuno. Noi dobbiamo pensare al bene del Toro, il nostro obiettivo deve essere migliorare e cambiare l'inerzia"

Parlerete ancora di rinnovo con il Gallo?

"Ci vediamo tutti i giorni, ma non è che tutti i giorni parliamo di rinnovo. Penso che i risultati di tutti siano determinanti per il futuro del Toro e di Belotti. Siamo sereni, lui è un professionista e tiene al suo futuro e a quello del Toro. Non devono esserci isterismi, nel calcio di oggi ci sono tanti calciatori svincolati ed è cambiato il mercato. Succederà più spesso che i giocatori vadano più vicini alla scadenza del contratto".

