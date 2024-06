Ufficiale Vanoli sempre più vicino al Torino. Ha risolto il suo contratto con il Venezia

Il primo passo per vedere Paolo Vanoli sulla panchina del Torino è stato compiuto. Il tecnico ha risolto infatti, come comunicato sul sito ufficiale dal club, il proprio contratto con il Venezia. Di seguito la nota integrale:

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Paolo Vanoli. Il Venezia FC ringrazia con affetto Paolo Vanoli, e tutto il suo staff, per i risultati ottenuti con la Prima Squadra, con la quale ha raggiunto i playoff di Serie B nella sua prima stagione dopo una fantastica rimonta e ha ottenuto nel campionato seguente una promozione in Serie A che resterà nella storia del club. Grazie al suo temperamento ed alla sua professionalità, Vanoli ha saputo incarnare lo spirito del Venezia FC, valorizzando la rosa e contribuendo in maniera decisiva alla creazione del forte legame tra il club e la tifoseria arancioneroverde. Buona fortuna, Mister".

Nel corso della sua carriera da tecnico, Vanoli è stato selezionatore dell'Italia Under 16, dell'Italia Under 18 e dell'Italia Under 19, oltre che allenatore di Domegliara, Spartak Mosca e Venezia. Ha ricoperto invece la carica di vice nell'Italia Under 16, nell'Italia Under 17 e nell'Italia Under 19. Ha fatto parte dello staff della Nazionale dal 2016 al 2017, del Chelsea dal 2017 al 2018 e dell'Inter dal 2019 al 2021.