Vecino si racconta: "Di Beckham la prima maglia che ho comprato, Veron il mio idolo di sempre"

vedi letture

Oltre alla gioia per il ritorno in campo, Matias Vecino ha raccontato anche alcuni aspetti di sé nell'intervista concessa per il Matchday Programme di Inter-Cagliari, tra idoli del passato e passioni extra-calcio: "Il mio idolo è sempre stato Veron. Mi è sempre piaciuto, è stato un riferimento per me. Diventare come lui non è per niente semplice ma l’ho sempre ammirato. La prima maglia che ho comprato è stata invece quella di Beckham. Mia mamma mi ha preso la numero 7 del Manchester United. Passioni? Il calcio rimarrà sempre la più grande, ma quando non mi alleno mi piace giocare a ping-pong e guardare film e serie tv", le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro.