Venezia, già iniziato il mercato per la A: presi Heymans e Pecile, piace Fontana

In attesa di capire il destino dei propri gioielli (tecnico Zanetti e giovane promessa Maleh in testa), il Venezia ha già iniziato a lavorare per la prossima stagione. In questo finale di stagione hanno già chiuso alcune operazioni per la prossima annata, ragazzi di prospettiva: dal Beveren arriverà la seconda punta Daan Heymans, 21 anni, 9 gol in stagione nella Jupiler League, la A belga; dal Vancouver Whitacaps è stato preso il mediano italo-canadese Damiano Pecile, 19 anni; dalla MLS statunitense può arrivare l’italo-americano Anthony Fontana, 21 anni, trequartista dei Philadelphia Union su cui s’è fatto vivo anche lo Spezia, sottolinea Tuttosport.