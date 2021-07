Venezia, il ds Collauto: "Il mercato? Non faremo grandi movimenti"

Intervistato da Il Gazzettino, il ds del Venezia Mauro Collauto ha parlato così delle prossime mosse di mercato dei lagunari: “"Sul fronte mercato in questo momento grandi cose non ne faremo, in quanto tra qualche giorno dirameremo le convocazioni per il ritiro. Senza dubbio è una fase con pochissimi movimenti di mercato, non solo per quanto riguarda noi. È una situazione generale nelle campagne di rafforzamento di tutte le squadre, quindi per ora noi stiamo capendo come trovare una soluzione a tutti i ragazzi che naturalmente non saranno con noi e che andranno a fare un'esperienza in qualche altra squadra".