Venezia, il presidente Niederauer: "Sapevamo di non essere da ultimi posti, siamo una famiglia"

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato sul miracolo della promozione in Serie A: "E’ stata una notte fantastica, sognata per tutta la stagione, contro ogni previsione. Sapevamo che non eravamo da ultimi posti come pronosticato all’inizio, ma abbiamo lavorato sodo e raccolto quello che meritavamo. Sono molto emotivo e ho vissuto intensamente la partita, come quella con il Chievo (3-2 ai supplementari, ndr). La nostra filosofa è quella di prenderci cura degli altri e di credere in noi. Vogliamo molto bene ai nostri ragazzi e i festeggiamenti mi hanno fatto capire quanto siamo uniti; quello che avete visto viene dal cuore, ogni abbraccio è stato spontaneo: quello con Ceccaroni, che mi ha commosso. E poi c’era mia moglie, la persona più importante della mia vita: poter condividere con lei questo momento è stata la cosa più emozionante di tutta la serata