Venezia, Niederauer: "Se ci salviamo faccio un tuffo nel Canal Grande. Zanetti? Ha richieste"

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport si è soffermato anche sui programmi futuri del suo club: "Spero che gli esperti ci mettano ancora in fondo ai pronostici per smentirli, e vogliamo dare la possibilità a questi giocatori di giocarsi la A. Se ci salviamo faccio un tuffo nel Canal Grande. Zanetti? So che ha richieste, ma mi auguro che rimanga: ne parliamo la settimana prossima".