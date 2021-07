Venezia, si tratta per il portiere dell'Atletico Nacional Aldair Quintana

Nuova idea tra i pali per il Venezia, che sta allestendo la squadra per affrontare la prossima stagione in Serie A. Come riportato da Sky Sport, i lagunari stanno trattando Aldair Quintana, portiere dell’Atletico Nacional e della Nazionale colombiana, classe 1994.