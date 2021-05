Venezia, Zanetti: "Ci siamo fatti mangiare dalla tensione. Dopo il rosso uscito il nostro carattere"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha commentato la promozione ai microfoni di DAZN: "È stata una sera indimenticabile. Volevamo ottenere questo risultato anche per le nostre famiglie. Non siamo stati i soliti in questa gara, il Cittadella ha fatto meglio soprattutto nella prima parte. Ci siamo fatti mangiare dalla tensione, con l'espulsione è uscito il nostro carattere e il nostro cuore. Abbiamo fatto un percorso incredibile".

Ha detto prima che i ragazzi rimarranno nel suo cuore. È un saluto al Venezia?

"Non ho idee chiare. Rimarranno nel mio cuore per quello che hanno fatto. Quando parti per salvarti e poi arrivi in serie A credo che sia qualcosa di incredibile. Il futuro? Non c’è tempo e voglia per parlarne".

Johnsen?

"Deve capire un po’ come funziona, ma ha capacità fuori dal comune. Deve capire i piani tattici, arriva da un calcio diverso. Ha fatto 5 gol e 5 assist, ha fatto qualcosa di importante. È stata un’arma come all’andata, ha fatto una gara straordinaria".

Ieri aveva detto che stasera sarebbe stata decisiva.

"Stiamo parlando di serie A e investimenti, ma anche di rimanerci. Altrimenti fa 10 mesi siamo ancora qua".