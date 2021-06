Venti milioni, prendere o lasciare. Ecco l'offerta della Roma al Torino per il Gallo Belotti

Venti milioni, tra fisso e bonus facili. Prendere o lasciare. È questa l'offerta che la Roma ha messo sul piatto per Andrea Belotti, considerando il contratto in scadenza nel 2022. Urbano Cairo, presidente del Torino, per ora non si è rassegnato all'idea di perdere il suo capitano e nel frattempo cerca acquirenti anche all'estero.

Belotti a caccia di stimoli - Per il Gallo la Roma rappresenta l'occasione per svoltare, perché a 28 anni vuole lottare per obiettivi più ambiziosi che il Torino non può permettergli. Non solo, alla Roma andrebbe a guadagnare qualcosa in più rispetto ai 2 milioni che percepisce al Torino. Lo riporta Il Corriere dello Sport.