Ufficiale Verona, ecco il nuovo Cda: Zanzi Presidente Esecutivo. Il comunicato del club

Arriva l'ufficialità della nuova composizione del Cda dell'Hellas Verona: Italo Zanzi sarà il nuovo Presidente Esecutivo dopo l'insediamento di Presidio Investors come nuovo gruppo proprietario del club gialloblu.

Ecco di seguito il comunicato del club: "Verona - Hellas Verona FC è lieta di annunciare la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione del Club, che sarà guidato da Italo Zanzi nel ruolo di Presidente Esecutivo. Faranno parte del Board, insieme a Zanzi, Christian Puscasiu, Dirk Swaneveld, Thomas Hitzlsperger, Donata Hopfen e Isabella Thun. Tutto l’Hellas Verona porge gli auguri di buon lavoro ai componenti del Consiglio di Amministrazione".

Il ruolo di Setti e Sogliano

Giovedì con l'ufficialità del passaggio di proprietà a Presidio Investors era già stato reso noto dal club - con un comunicato - che Maurizio Setti "resterà legato alla società con un nuovo ruolo, quello di Senior Advisor of Football Operations, supportando le attività dello staff sportivo e del Direttore Sportivo, Sean Sogliano. Simona Gioè conserverà un ruolo di leadership e sarà affiancata da Gennaro Leo e Sean Foley, manager affermati nel panorama dello sport internazionale".

Le parole di Setti

Queste poi le parole che lo stesso Maurizio Setti ha rilasciato dopo il passaggio di consegne: "Ripensando a questi 13 anni da Presidente dell’Hellas Verona sono tanti i ricordi per cui provo orgoglio ed emozione. Dalla prima promozione in Serie A, al mio primo anno, all’ultima salvezza della scorsa stagione, sono molti i momenti nei quali ho gioito per questi colori. Abbiamo raggiunto risultati, sia in campo sia fuori dal campo, che all’inizio sembravano inimmaginabili. Insieme abbiamo condiviso tanti momenti bellissimi, altri più complicati, ma con il lavoro e la passione di tante persone, che sono state con me in questo percorso, siamo riusciti a raggiungere traguardi che resteranno sempre nella storia di questo Club. Ora si apre un nuovo capitolo per la società e per la città di Verona. Sono certo che Presidio Investors rappresenterà una grande opportunità per l’Hellas Verona e che lavorerà instancabilmente dando il 100% per assicurare il miglior futuro possibile a questo Club. Infine, vorrei esprimere anche la mia soddisfazione di poter proseguire il mio rapporto con l’Hellas Verona attraverso un nuovo incarico. Mettendo a disposizione l’esperienza che ho maturato in questi anni, mi auguro di continuare a raggiungere, insieme a Presidio, importanti risultati per la città e i suoi tifosi".