Verona, Juric duro contro l'agente di Zaccagni: "Le sue parole una mancanza di rispetto"

vedi letture

“Non mi piace quando si parla così del Verona, o quando il procuratore parla così di Zaccagni”. Dura posizione di Ivan Juric, tecnico dell’Hellas, contro le parole pronunciate in settimana da Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni, relative all’addio del suo assistito a Verona in estate: “Per me - dice Juric in conferenza stampa - è una mancanza di rispetto. Non vedo altre squadre che vendono. Quando si parla così non mi piace. Penso che Zaccagni sia troppo intelligente, tutto questo non influirà sul suo rendimento, né sulle mie scelte: sarebbe una cosa di gravità enorme. Poi la società deciderà se venderà o meno, ma un po' di rispetto ci vuole".

Qui tutte le dichiarazioni di Juric in conferenza stampa.