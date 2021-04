Verona-Lazio, i convocati biancocelesti: assenti Luiz Felipe e gli squalificati Correa e Lazzari

vedi letture

Impegno in trasferta per la Lazio di Simone Inzaghi. In vista del match del "Bentegodi", il tecnico biancoceletse, in isolamento a causa dal Covid, ha diramato l'elenco dei convocati.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa-Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Muriqi.