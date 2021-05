Verona, Setti: "Juric è al centro dell'Hellas ma se ha dei dubbi sul futuro ce lo dica"

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha voluto rispondere alle dichiarazioni del tecnico Ivan Juric a proposito del presente e del futuro della panchina gialloblu: "Mi ha dato fastidio il fatto che avremmo potuto parlare privatamente, non serviva la stampa. La carezza richiesta da Juric? Ho portato tutti a cena dopo la vittoria contro il Cagliari e siamo stati tre ore a parlare della situazione. Per carattere sono parco di complimenti, lo riconosco ma credo di avergli dimostrato il mio apprezzamento e la mia stima. Il suo lavoro è stato eccezionale". Quando ci sarà l'incontro con Juric? "Quando vuole. Possiamo parlare di nuovo dopo la cena di Cagliari. Se c'è un ritardo nella programmazione è perché tutti sono fermi". In sintesi, Juric resterà al Verona? "Per me sicuramente sì, non se lui abbia dei dubbi, fosse così, che lo dicesse. All'Hellas al centro c'è lui e io sono contento della squadra che stiamo costruendo".