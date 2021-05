Verre pareggia i conti, Maresca annulla ma il VAR convalida: Sampdoria e Spezia sono 1-1

Risultato che torna in equilibrio al "Ferraris". La Sampdoria pareggia i conti contro lo Spezia grazie al gol di Valerio Verre, abile a ribadire in rete una conclusione di Gabbiadini terminata sul palo. Inizialmente il direttore di gara annulla per una posizione irregolare del numero 23 di casa ma, su segnalazione del VAR, torna sui suoi passi in quanto è Pobega a servire la punta di Claudio Ranieri.

