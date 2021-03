Verso Qatar 2022 - Gruppo D: Francia sola in vetta. Ucraina, clamorosa occasione sprecata

vedi letture

Nel Girone D di qualificazione ai Mondiali l'Ucraina spreca quanto di buono fatto nella gara inaugurale in Francia: l'1-1 di Kiev contro la Finlandia la ferma a 2 punti in altrettante partite, con i campioni del mondo che vincono in Kazakistan e si portano solitari al comando. Teemu Pukki ancora decisivo per la Finlandia: i suoi gol hanno permesso alla selezione nordica di qualificarsi per la prima volta agli Europei, ora con 3 reti in 2 partite tiene la sua selezione in corsa per la qualificazione a Qatar 2022. Occhi su Sarajevo, Bosnia-Francia darà indicazioni importanti su quella che sarà la lotta per il primo posto.

Prima giornata

FINLANDIA-BOSNIA 2-2 - 55' Pjanic (B), 58' e 77' Pukki, 84' Stevanovic (B)

FRANCIA-UCRAINA 1-1 - 19' Griezmann (F), 57' Kimpembe aut. (U)

Seconda giornata

KAZAKISTAN-FRANCIA 0-2 - 19' Dembélé, 44' aut. Maliy

UCRAINA-FINLANDIA 1-1 - 80' Junior Moraes (U), 89' Pukki rig. (F)

Classifica

Francia 4

Finlandia 2

Ucraina 2

Bosnia Erzegovina 1

Kazakistan 0

Prossimo turno, mercoledì

UCRAINA-KAZAKISTAN

BOSNIA-FRANCIA

Gli "italiani" impegnati:

BOSNIA: Krunic (Milan), Dzeko (Roma), Gojak (Torino)

FINLANDIA: Joronen (Brescia), Maenpaa (Venezia)

FRANCIA: Rabiot (Juventus)

UCRAINA: Malinovskyi e Kovalenko (Atalanta)