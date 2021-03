Verso Qatar 2022 - Gruppo E: è il Galles (senza Giggs) l'ago della bilancia fra Rep. Ceca e Belgio

vedi letture

Nel Gruppo E di qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022 Belgio e Repubblica Ceca si annullano e rimandano il discorso per la leadership alla sfida di ritorno in programma il 5 settembre. Fino ad allora solo scontri indiretti col Galles a fare da ago della bilancia. Sotto questo aspetto sarà fondamentale la sfida di domani a Cardiff tra Bale e compagni contro la selezione di Jaroslav Šilhavý. Non ci sarà per i gallesi in panchina Ryan Giggs, arrestato a novembre a seguito di presunti atti di violenza contro due persone. In attesa del processo il tecnico e la Federazione hanno deciso di comune accordo che in questa finestra internazionale siederà in panchina Robert Page.

Prima giornata

ESTONIA-REPUBBLICA CECA 2-6 - 12' Sappinen (E), 18' Schick (RC), 27' Barak (RC), 32', 43'e 48' Soucek (RC), 56' Jankto (RC), 86' H. Anier (E)

BELGIO-GALLES 3-1 - 11' Wilson (G), 22 ' De Bruyne (B), 28' Thorgan Hazard (B), 73' R. Lukaku rig.

Seconda giornata

BIELORUSSIA-ESTONIA 4-2 - 31' e 55' Anier (E), 45' rig. e 83' Lisakovich (B), 64' Kendysh (B), 81' Savitski (B)

REPUBBLICA CECA-BELGIO 1-1 - 50' Provod (RC), 6' R. Lukaku (B)

Classifica

Repubblica Ceca 4

Belgio 3

Bielorussia 3

Galles 0

Estonia 0

Prossimo turno, domani

BELGIO-BIELORUSSIA

GALLES-REPUBBLICA CECA

Gli "italiani" impegnati:

BELGIO: Lukaku (Inter), Saelemaekers (Milan) e Mertens (Napoli)

REPUBBLICA CECA: Mateju (Brescia), Barak (Hellas Verona), Jankto (Sampdoria)