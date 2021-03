Verso Qatar 2022 - Gruppo H: la Russia vola. Pasalic e Skriniar salvano Croazia e Slovacchia

Artem Dzyuba si riprende la Russia. Al ritorno in Nazionale dopo l'esclusione a novembre per un video hot segna tre reti in due partite e trascina la sua nazionale al primo posto in classifica nel Gruppo Ha di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022. La Croazia reagisce al ko con la Slovenia e batte Cipro grazie a un colpo di testa di Pasalic. Modric diventa il giocatore più presente di sempre con la selezione: 135 partite, staccato Darijo Srna. La Slovacchia evita la sconfitta in casa contro Malta ma non la figuraccia: solo 2-2 con Skriniar che trova il gol del pari. Difficile di questo passo immaginarla in corsa per la qualificazione ai Mondiali

Prima giornata

MALTA-RUSSIA 1-3 - 23' Dzyuba (R), 35' Mario Fernandes (R), 56' Mbong (M), 90' Sobolev (R)

CIPRO-SLOVACCHIA 0-0

SLOVENIA-CROAZIA 1-0 - 15' Lovric

Seconda giornata

RUSSIA-SLOVENIA 2-1 - 26' e 35' Dzyuba (R), 36' Ilicic (S)

CROAZIA-CIPRO 1-0 - 40' Pasalic

SLOVACCHIA-MALTA 2-2 - 16' Gambin (M), 20' Satariano (M), 49' Strelec (S), 53' Skriniar (S)

Classifica

Russia 6

Slovenia 3

Croazia 3

Slovacchia 2

Cipro 1

Malta 1

Prossimo turno, domani

CIPRO-SLOVENIA

SLOVACCHIA-RUSSIA

CROAZIA-MALTA

Gli "italiani" impegnati:

CIPRO: Kastanos (Frosinone)

CROAZIA: Pasalic (Atalanta), Badelj (Genoa), Perisic e Brozovic (Inter)

RUSSIA: Miranchuk (Atalanta)

SLOVACCHIA: Skriniar (Inter), Lobotka (Napoli), Kucka (Napoli), Haraslin (Sassuolo)

SLOVENIA: Ilicic (Atalanta), Zajc (Genoa), Kurtic (Parma), Belec (Salernitana), Crnigoj (Venezia)