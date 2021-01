Via al mercato, cosa serve allo Spezia? Primo colpo battuto, focus sul terzino destro

La Befana porta Riccardo Saponara. Il primo rinforzo dello Spezia in questa sessione invernale è praticamente già definito: oggi Meluso aprirà il mercato di gennaio con l’arrivo del fantasista dalla Fiorentina. Un colpo che difficilmente sarà l’ultimo per i liguri, chiamati a uno snellimento della rosa e poi a completarla potenzialmente un innesto per reparto. In difesa, fari puntati sul terzino destro: piacciono Malcuit (Napoli), Sabelli (Brescia), Faragò (Cagliari) e Piccini (Fiorentina). A centrocampo sondaggio per Gucher del Pisa, in avanti si tiene d’occhio la situazione di Falco (in uscita dal Lecce). Da capire il futuro di Galabinov (non così scontato che parta), nel caso sarebbe sostituito (tra gli altri, piace Nsamé dello Young Boys).