Vidal male nelle partite decisive dell'Inter finora? Conte: "Sicuro che contro la Juve farà bene"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juve, mister Antonio Conte ha parlato anche dello scarso rendimento di Arturo Vidal nelle partite decisive affrontate in questa stagione: "Ha esperienza e storia dalla sua parte che gli consentiranno di affrontare nella giusta maniera questa partita. Parliamo di un calciatore che ha vinto tanto e giocato in grandi club, sono sicuro che farà bene. Vale però anche per gli altri. È una gara che va affrontata con la giusta pressione, senza appesantire troppo testa e gambe".