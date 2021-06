Vidal sotto inchiesta dopo la positività al Covid-19. Avvistato all'ippodromo con un'amica

vedi letture

Ricoverato in ospedale lunedì scorso a causa della sua positività al Covid-19 Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter e della Nazionale cilena, sarebbe finito sotto inchiesta da parte delle autorità sanitarie del suo paese. Il motivo? I sospetti riguardo alcune violazioni che l'ex Barça avrebbe compiuto in relazione alle norme di contenimento della pandemia in atto in Cile. Vidal, infatti, anziché lasciare la propria abitazione solo per allenarsi o effettuare cure mediche, nei giorni scorsi si sarebbe recato in un centro ippico assieme ad un'amica con la quale poi si sarebbe recato anche in un ristorante di lusso dove non avrebbe indossato la mascherina. A riportare la notizia è France Football.