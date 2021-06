Vidal torna a casa dopo il ricovero per Covid: "Felice. Sono già in salute grazie a Dio"

Arturo Vidal torna a casa dopo la positività al Covid-19, per la quale si era reso necessario anche il ricovero in ospedale e dalla quale si direbbe essere guarito. Ad annunciarlo, lo stesso centrocampista cileno dell’Inter via Instagram: “Sono tornato, felice e più forte che mai, sempre positivo e allegro! Grazie per tutto il supporto che ricevo in queste settimane, sono già in salute grazie a Dio”.