VIDEO - 'Gladbach-Manchester City 0-2: Bernardo e Gabriel Jesus a segno, gol e highlights

'Gladbach-Manchester City 0-2: Bernardo e Gabriel Jesus a segno, gol e highlights

Grazie a un gol per tempo, di Bernardo Silva nel primo e di Gabriel Jesus nel secondo, il Manchester City ha battuto per 2-0 in trasferta, in campo neutro alla Puskas Arena di Budapest, il Borussia Moenchengladbach, ipotecando il passaggio ai quarti di finale. Rivedi gol e highlights della sfida.