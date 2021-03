VIDEO - Haaland decisivo, Dortmund ai quarti di Champions: Gol e highlights del 2-2 al Siviglia

vedi letture

Altro giro, altra corsa, altra doppietta per Erling Haaland. Due gol per il norvegese che hanno permesso al Borussia Dortmund di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. 2-2 il finale al Signal Iduna Park, dopo il 2-3 dell'andata per i tedeschi al Sanchez Pizjuan, con En Nesyri autore di una doppietta. Rivivi le emozioni della sfida con gol e highlights.