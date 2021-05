VIDEO - Manchester City-PSG 2-0: Guardiola primo finalista Champions. Gol e highlights

E' il Manchester City la prima finalista della Champions League 2020/21. Gli inglesi, forti dell'1-2 dell'andata, hanno vinto anche in casa contro il PSG, trascinati da uno scatenato Mahrez. L'algerino la sblocca dopo 11' e la chiude in contropiede nella ripresa (63'). L'espulsione di Di Maria spegne ogni speranza di rimonta per i parigini. Prima storica finale per il City, che attende ora la vincente tra Chelsea e Real Madrid.

Rivedi il video con i gol e gli highlights di Manchester City-PSG!