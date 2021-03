VIDEO - Manchester United-Milan 1-1, Kjaer risponde a Diallo ed evita la beffa: gli highlights

Il Milan gioca ad armi pari a Old Trafford ed esce dal teatro dei sogni con un pareggio preziosissimo, ottenuto nei minuti di recupero. E non solo è ancora in piena corsa per qualificarsi, ma si presenterà a San Siro con il lusso di poter gestire la partita. Finisce 1-1, strappato al 92' grazie al gol di Simon Kjaer: di seguito gli highlights della sfida giocata stasera.