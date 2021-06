VIDEO - Paratici no stop. In attesa del Tottenham, incontri di lavoro a Milano

vedi letture

Fabio Paratici sempre in pista. A pochi giorni dall'addio alla Juventus, l'ex uomo mercato bianconero non è certo in vacanza, e in attesa di iniziare una nuova avventura (il Tottenham spinge per averlo), si gode una Milano ancora calma dal punto di vista del mercato estivo. L'ex dirigente bianconero è stato "pizzicato" dal nostro inviato all'uscito di uno dei più importanti hotel milanesi: