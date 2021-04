VIDEO - Roma in semifinale di EL, l'episodio decisivo: il VAR annulla il 2-0 di Tadic

L'episodio decisivo per la qualificazione della Roma in semifinale arriva ad inizio ripresa: dopo il vantaggio di Brobbey, lo 0-2 realizzato al 55esimo da Tadic ha rischiato di trasformare la serata dell'Olimpico in un dramma sportivo. L'arbitro inglese Anthony Taylor però rimedia al suo stesso errore, era a neanche un metro in quella occasione, annullando dopo esser stato richiamato al VAR per un precedente intervento falloso di Tagliafico su Mkhitaryan. Di seguito il video di quanto accaduto.