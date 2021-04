VIDEO - Sollievo per il City, Foden stende il Dortmund al 90': gol e highlights di Champions

Vittoria per il Manchester City, che batte 2-1 in casa il Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di Champions League. De Bruyne porta avanti i Citizens al 19’ ma i gialloneri trovano il pari con Reus all’84’. Non basta, però, per uscire indenni dall’Etihad Stadium: Foden firma al 90’ la rete della vittoria, che comunque non chiude il discorso qualificazione.

Guarda il video con i gol e gli highlights della partita!