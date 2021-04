Vieri accusa: "Dispiaciuto per Fonseca, sbagliate le domande sul futuro dopo il 6-2"

Christian Vieri, alla Bobo TV su Twich parla della Roma. "A fine primo tempo ho visto il risultato: 2-1, ero felicissimo. Poi si son fatti male tre giocatori straimportanti e ha preso gli altri tre gol. Mi è dispiaciuto tanto per i giocatori, sappiamo quel che voglia dire giocare queste gare e patire degli infortuni così in certe gare. Poi mi è dispiaciuto anche per Fonseca... Cosa vanno a chiedergli a fine gara se va via a fine anno? Le domande dopo la partita non si fanno sul futuro: servirebbe tatto. Anche a un tecnico che non sopporto, non chiederei mai 'vai via a fine anno'?".