Vieri: "Lautaro a secco? Ma sono quattro partite... Follia metterlo in discussione"

vedi letture

Lautaro Martinez arriva al derby di Milano di questa sera a secco di gol in campionato. Simone Inzaghi ha escluso la definizione di "caso" e, ai microfoni di Dazn, Christian Vieri è totalmente d'accordo: "Ma sono quattro partite… Se non è stasera sarà quella dopo, ci sta che può avere qualche problemino ma non si può mettere in discussione Lautaro. Se n'è parlato troppo, è follia, ma chi ne parla? Se non si sblocca questa sera sarà alla prossima, ma si sblocca".

Stasera quanto c'è in gioco? "Per come la vedo io, i giocatori del Milan hanno troppa pressione. Va bene che non hanno iniziato bene, ma se perdi stasera, e ci può stasera, succede un patatrac. Non può accadere dopo quattro partite, per come la vedo io".

Le formazioni ufficiali del derby di Milano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.

Allenatore: Fonseca.

Il live TMW di Inter-Milan