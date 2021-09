Vieri su Inter-Atalanta: "Partita da Champions League. Vedo lo Scudetto di nuovo ai nerazzurri"

Christian Vieri, parlando sul proprio canale Twitch, analizza così la sfida tra Inter ed Atalanta dell'ultimo weekend, forse una delle sfide più belle della stagione: "Partita da Champions League, l'Atalanta ogni volta che attacca manda in area 4-5 calciatori. Gosens sembrava affaticato dopo il primo allungo, avrà fatto 200 km... impressionante. L'Inter è forte, Lautaro ha fatto un gran gol e Dzeko gioca bene: secondo me rivincono il campionato, sono i più forti. Handanovic lo stanno criticando tutti, non capisco perchè".