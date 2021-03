Villar hombre del partido con l'U21 spagnola: "Mostrata la fiducia che ho trovato alla Roma"

Hombre del partido (migliore in campo) con un gol e tante giocate di classe nella vittoria di ieri della Spagna Under 21 contro la Slovenia, il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha commentato così ai canali ufficiali della Nazionale la prestazione personale e della sua Rojita: "Abbiamo avuto solamente un giorno e mezzo di allenamenti a disposizione prima di questa partita. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma alla fine ne siamo venuti fuori alla grande. Questa è una bella opportunità per mostrare anche in Nazionale la fiducia che ho trovato quest'anno alla Roma. Sono felice per il gol e per la vittoria, il mio obiettivo è ovviamente arrivare in Nazionale maggiore".

Cosa si aspetta dalla sfida con l'Italia di sabato?

"Sarà una gran bella sfida. Borja Mayoral ha giocato lo scorso Europeo e mi ha caricato molto. Non vediamo l'ora di scendere in campo".