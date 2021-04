Villarreal-Arsenal 2-1: Pepè rimette in corsa i suoi. L'arbitro Artur Dias gran protagonista

Termina col vantaggio minimo, ma con gol segnato fuori casa dall'Arsenal, il confronto diretto tra Villarreal e Gunners giocato in Spagna, andata della semifinale di Europa League: risultato che forse va stretto agli iberici, lasciando le porte aperte ad ogni possibile destino in vista della gara di ritorno, in cui la squadra di Arteta potrà massimizzare il valore del gol messo a segno in trasferta.

Gara nervosa e giocata su buoni ritmi, imposti alla partita soprattutto dai padroni di casa, che si difendono con ordine e volume e colpiscono negli unici due tiri scagliati verso la porta di Leno. Il vantaggio arriva dopo dieci minuti, grazie ad un'azione personale di Chukwuenze che salta sul lato destro dell'area Xhaka e Ceballos e con un po' di fortuna serve l'accorrente Trigueros, il quale fulmina l'estremo difensore tedesco sul primo palo. L'Arsenal prova a farsi vedere in avanti ma Saka e Smithe-Rowe non sono in serata, così è ancora il Submarino Amarillo a trovare il gol, stavolta su calcio piazzato: Partey si dimentica di marcare Albiol, che sul secondo palo raccoglie una torre e batte ancora Leno. Per i Gunners da segnalare solo un calcio di rigore dapprima assegnato e poi 'ritirato', previo aiuto del VAR, per atterramento di Pepé: decisione ineccepibile, visto l'evidente controllo di mano dell'ivoriano.

Nella ripresa l'Arsenal, pur senza cambi, cerca di cambiare atteggiamento e risultato il prima possibile, riversandosi nella metàcampo avversaria a caccia di un gol in grado di riaprire la qualificazione, ma incappa nell'ennesimo episodio negativo: Ceballos pressa in maniera troppo veemente e per Artur Dias, arbitro della contesa, è meritevole del secondo giallo che lascia i Gunners in dieci. Il Villarreal capisce il momento negativo degli avversari e spinge sull'acceleratore, arrivando ad un passo dal tris, negato per due volte da Leno. Ennesimo episodio della sfida, ancora una volta Dias protagonista, con un dubbio calcio di rigore fischiato in favore degli ospiti, che Pepé realizza rimettendo in ballo il discorso qualificazione. Il fischietto lusitano riequilibra anche gli uomini in campo, fischiando il rosso a Capoue (che esce in barella dopo un contrasto con Saka) e nel finale Aubameyang ha anche la palla del clamoroso 2-2, sparata però su Rulli in uscita.