Villarreal, la coppa nell'anniversario di "Yellow Submarine". E Liam Gallagher sfotte lo United

Il Manchester United perde l'Europa League in finale contro il Villarreal ed è tempo di sfottò da parte dei tifosi avversari. Liam Gallagher, storico frontman degli Oasis nonché grande sostenitore dei cugini del Manchester City, ironizza citando i Beatles: "We all live in a yellow submarine". Il Villarreal del resto, proprio in onore del popolare brano dei Fab four è soprannominato submarino amarillo, per l'appunto "sottomarino giallo". La canzone, datata 1966, ironia del destino fu registrata il 26 maggio.