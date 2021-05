Villarreal, la gioia di Emery: "Il nostro è un progetto importante. Non eravamo i favoriti"

"Sono molto contento, soprattutto perché abbiamo lavorato sodo, per tutta la stagione". Quarta Europa League in carriera per Unai Emery, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sullo United: "Il nostro è un progetto importante: siamo fieri del Villarreal, di tutti coloro che lavorano in questo club. Abbiamo meritato di vincere: non eravamo i favoriti, ma abbiamo giocato un'ottima partita. Negli ultimi minuti abbiamo fatto meglio di loro, e siamo riusciti a vincere ai rigori".