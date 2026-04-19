Villas-Boas: "A talento Leao non è secondo a nessuno. Mi auguro sia protagonista al Mondiale"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Porto André Villas-Boas ha parlato di Rafael Leao e di Cristiano Ronaldo: "Come talento Leao non è secondo a nessuno. La nostra nazionale è a un punto di svolta perché attualmente è composta dalla ‘generazione d’oro’ e da giovani interessanti che non a caso giocano nelle principali leghe Europe. Probabilmente sarà l’ultimo Mondiale di CR7, ma con Cristiano…mai dire mai: in fondo non sarei del tutto sorpreso di vederlo in campo anche nel 2030.

La squadra c’è, idem le possibilità di disputare un grande Mondiale. Mi auguro che Leao sia protagonista, che ci aiuti a colpare il gap con la Francia, la favorita alla luce dei tanti talenti che ha, e a lottare con Spagna, Argentina e Brasile".