Villas-Boas: "Farioli è l'allenatore che ci porterà nel futuro. Con Mourinho siamo avversari"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Porto André Villas-Boas ha raccontato la sua esperienza in Italia con José Mourinho sulla panchina dell'Inter: "Ero più giovane… - ha esordito -. Quella all’Inter è stata una bella esperienza che ricordo con piacere. Mourinho mi ha insegnato molto e a volta ci cambiamento dei messaggi, anche se allena il Benfica, uno dei clou che ha una grande rivalità con il Porto. Siamo in competizione per la vittoria del campionato (insieme allo Sporting, ndr), ma ci rispettiamo".

Adesso alla guida della formazione portoghese c'è un italiano come Francesco Farioli: "Francesco è fantastico - ha sottolineato -. Ha energia, personalità, grandi intuizioni, studia in continuazione e può contare su uno staff di nove professionisti che hanno compiti specifici e danno un grande contributo. Lui ha l’ultima parola, ma tutti partecipano alla decisione finale. Il porto gioca un calcio ad alta intensità e molto interessante. E poi è bravissimo nel comunicare, sia con i calciatori sia all’esterno

E se Farioli può essere il futuro Villas-Boas: "Un po’ ci assomigliamo…Gli auguro di vincere più di quanto ho vinto io con il Porto - ha concluso -. E’ l’allenatore che ci porterà nel futuro e siamo felici che sia con noi".