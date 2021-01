Villas-Boas conferma su Lirola: "Vedremo nei prossimi giorni se sarà tutto definito"

vedi letture

Siamo ormai in dirittura d’arrivo per Pol Lirola all’Olympique Marsiglia. La conferma è arrivata anche dal tecnico marsigliese André Villas-Boas, che a pochi minuti dal match di Ligue 1 contro il Dijon ha confermato l’arrivo ormai imminente del centrocampista dalla Fiorentina: “Cercavamo un giocatore in quel ruolo già alla fine del mercato estivo, dove non siamo riusciti a finire tutto quello che volevamo fare. Vedremo nei prossimi giorni se questa opzione verrò confermata”.